Portugal in WM-Quali und beim Confed Cup ohne Joao Mario

erschienen am 07.06.2017



Fußball-Europameister Portugal muss beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) auf Mittelfeldspieler Joao Mario verzichten. Der 24-Jährige vom italienischen Erstligisten Inter Mailand, der bislang 24 Länderspiele bestritten hat, erlitt eine Wadenverletzung und fehlt seinem Heimatland somit auch schon in der WM-Qualifikation am Freitag in Lettland.