Potsdamer will in Bremen für Chemnitz treffen

Für den Chemnitzer FC geht es in der 3. Fußball-Liga am Samstag beim SV Werder Bremen II wieder um Punkte. Daniel Frahn schickt schon mal eine klare Ansage in den Norden.

Von Knut Berger

erschienen am 07.04.2017



Chemnitz. Die Spuren des letzten Heimspiels gegen den 1. FC Magdeburg sind bei Daniel Frahn noch nicht ganz verwischt. Am Donnerstag war die Stirn noch mit einem kleinen Pflaster versehen, im Punktspiel vor drei Tagen war es noch ein Turban.

Er hatte sich während eines Zweikampfes eine Kopfverletzung zugezogen und wurde von der medizinischen Abteilung entsprechend behandelt. Seinen Einsatz am Samstag gegen den SV Werder Bremen II sah Frahn jedoch schon unmittelbar nach dem Abpfiff nicht gefährdet. "Die Wunde ist zweimal getackert worden, es ist keine große Sache", stellte der Kicker klar. Auch Sportdirektor Stephan Beutel sieht die Lage entspannt. "So eine Verletzung kommt im Sport vor und wird Daniel nicht bremsen", sagte er am Donnerstag.

Dass es am Samstag am Weser-Ufer keinesfalls im großen Stadion, sondern auf dem beschaulichen Platz 11 zur Sache geht, spielt für Frahn keine Rolle. Vielmehr schickt der gebürtige Potsdamer schon mal eine Kampfansage in den Norden. "Man muss ja bloß mal genau auf die Tabelle schauen. Mit drei weiteren Punkten könnten wir den Blick noch einmal nach oben richten. Das sollte für die nächste Aufgabe in Bremen für uns alle Anreiz genug sein", so der Chemnitzer Angreifer. Im Hinspiel, das im Oktober 1:1 endete, brachte Daniel Frahn die Himmelblauen bereits nach neun Minuten in Führung. Doch im Jahr 2017 lief es mit dem Toreschießen für den 29-Jährigen noch gar nicht. Ein Treffer gegen Magdeburg wurde ihm vom Schiedsrichtergespann wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht anerkannt. Nun nimmt Frahn gegen die Bundesligareserve einen neuen Anlauf, um die Torflaute zu beenden.

Fabian Stenzel ist beim Chemnitzer FC nicht vorrangig für das Toreschießen zuständig, vielmehr hat der 30-Jährige seinen Arbeitsbereich vorwiegend in der Defensive des CFC. Zuletzt musste er jedoch wegen einer Verletzung passen. "Ich bin zwar auf einem sehr guten Weg, aber in dieser Woche haben noch ein paar Zehntel gefehlt. Und wenn ich nicht zu hundert Prozent fit bin, hat ein Einsatz keinen Sinn", sagte Stenzel, der mit 269 Einsätzen weiterhin der Rekordhalter der 3. Liga ist. Doch Sportdirektor Beutel ist guter Dinge, dass der 30-Jährige am Samstag wieder zum Kader gehört. "Wir hoffen, dass wir Fabian hinbekommen", sagte Beutel.

Die Chemnitzer Mannschaft wird das Abschlusstraining am Samstagvormittag im Sportforum absolvieren. Kurz nach dem Mittag setzt sich dann der CFC-Bus Richtung Bremen in Bewegung.

voraussichtliche Aufstellung: Kunz - Bittroff (Stenzel), Dabanli, Conrad, Cincotta - Danneberg, Jopek - Türpitz, Fink, Mast - Frahn