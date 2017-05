Premiere und Hoffnungen auf den Titel

In der Turn-Bundesliga gehen die jungen Damen vom TuS Chemnitz-Altendorf erstmals in zwei Teams an den Start. Die neue Herangehensweise soll sich für alle positiv entwickeln.

Von Martina Martin

Chemnitz. Achtmal in Folge gewann das Turnteam des MTV Stuttgart zurückliegend das Bundesligafinale. Die Schwäbinnen dominierten die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft nicht nur, weil sie mehrere Auswahlturnerinnen in ihren Reihen haben, sondern auch deshalb, weil sie vergleichsweise finanziell die weitaus besseren Möglichkeiten besitzen. So verstärkten sie sich zu den Endkämpfen mit Ausländerinnen, sodass die Kontrahentinnen gar keine Chancen mehr besaßen.

"Wir wollen nun wieder für mehr Spannung, auch für die Zuschauer, sorgen, vor allem dann im Finale Stuttgart richtig Druck machen", zeigte sich Pauline Schäfer vom TuS Chemnitz-Altendorf angriffslustig. Die WM-Dritte am Schwebebalken von 2015 fand die Idee, gemeinsam mit der TG Karlsruhe-Söllingen nun gemeinsam an den Start zu gehen, von Anfang an gut. Zumal sich die nationale Spitzen-Gerätkünstlerin einen weiteren Wunsch erfüllen könnte. Bislang erkämpfte die 20-Jährige sechs Meistertitel im Einzel, nun besteht die realistische Chance, erstmals mit der Mannschaft dann am 2. Dezember um Gold mitzukämpfen. Als es den Altendorferinnen 2008 bislang das einzige Mal gelang, zu triumphieren, gehörte sie wie alle ihre aktuellen Mitstreiterinnen natürlich noch nicht zum Aufgebot, trainierte damals noch im Saarland. "Zurzeit sind wir zwar noch nicht so stark. Aber ich hoffe, die Situation Ende des Jahres ist dann viel besser", meinte Pauline Schäfer.

Aktuell fehlt vor allem Trainingsgefährtin Sophie Scheder. Nach ihrer Knieoperation Anfang April in den USA absolviert die 20-Jährige derzeit ein intensives Reha-Programm, der langwierige Heilungsprozess verläuft bislang planmäßig. Wann sie wieder an die Geräte kann, ist jedoch noch unklar. Die WM im Herbst kommt auf alle Fälle zu früh, ein Start im Ligafinale wäre möglich. Dieses auch ohne Bestbesetzung zu erreichen, sollte für die Truppe, zu der beispielsweise Olympia-Ersatzfrau Pauline Tratz und WM-Starterin Lea Grießer gehören, kein Problem darstellen. In bewährter Form qualifizieren sich am Ende der drei Vorrundenturniere die besten vier Mannschaften dafür. Und vorherige Ergebnisse zählen nicht.

"Es ging zudem darum, ohne Ausländerinnen anzutreten. Da waren wir uns mit Karlsruhe, die etwa das gleiche Preisgefüge haben, einig. Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen, das dafür notwendige Geld brauchen wir für die Arbeit an unserem Bundesstützpunkt, vor allem für die Trainer. Denn unsere Hauptaufgabe ist es, Turnerinnen für die Nationalmannschaft zu entwickeln", zeigte Trainer Gabi Frehse einen weiteren Grund auf. Der Verein muss ohne einen Hauptsponsor fast allein den notwendigen Mindestetat von 15.000 Euro für die Saison aufbringen. Einzig von der Sparkasse kommt Unterstützung.

Unter dem Namen des TuS Altendorf startet aber dennoch ein Team in der Bundesliga. Während das Damentrio Sophie Scheder sowie Pauline und Helene Schäfer für Karlsruhe antritt, gehören zum Aufgebot der Chemnitzerinnen vor allem Nachwuchshoffnungen, darunter wiederum zwei aus Baden-Württemberg. "Die Jüngeren können nun verstärkt turnen, Erfahrungen sammeln und sich Wettkampfstabilität holen. Das ist ein weiterer wichtiger Sinn der Sache", verdeutlicht Gabi Frehse. Eine Platzierungsvorgabe gibt es deshalb nicht, aber die Mannschaft ist sicher in der Lage, für Überraschungen zu sorgen.

Neben der 19-jährigen Nadja Schulze aus Halle kommt so bereits Lisa Schöniger mit ihren erst 15 Lenzen eine "Hauptrolle" zu. Bereits in der Vorsaison hatte sich die Schülerin am Sportgymnasium zu einer Stütze entwickelt, beim Finale mit einem fehlerfreien Vierkampf großen Anteil am Silbergewinn - übrigens vor Karlsruhe.

Zunächst war sie von der neuen Konstellation überrascht, inzwischen überwiegt längst die Vorfreude. "Jetzt können wir Kleinen noch mehr zeigen. Und das Feeling, im Team zu kämpfen, ist ja immer toll. Wir helfen uns gegenseitig stets super", meinte Lisa Schöniger, die selbstverständlich auch weiterhin auf die Großen bauen kann. Denn die Unterstützung für die Jüngeren wird von der neuen Konstellation in keiner Weise beeinflusst. Und Lisa Schöniger braucht während des Wettkampfes am Sonnabend in Waging am See (Bayern) sicher den einen oder anderen Rat der erfahrenen Gefährtinnen. Für sie steht gleichzeitig die 1. Qualifikation für die Europäischen Jugendspiele auf dem Programm. Bei einer Nominierung würde sie dann auf den Spuren von Sophie Scheder wandeln, die bei diesem Nachwuchshöhepunkt 2011 mit Teambronze ihren ersten internationalen Erfolg feierte.