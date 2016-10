Profivertrag für Bochumer Eigengewächs Baack

erschienen am 19.10.2016



Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Eigengewächs und Junioren-Nationalspieler Tom Baack mit einem Profivertrag bis 2019 an sich gebunden. Das teilten die Westfalen am Mittwoch mit. Der 17 Jahre alte Defensivspieler trainiert seit der vergangenen Saison bei Bochums Profis, kuriert momentan allerdings noch die Folgen eines Knöchelbruchs aus.