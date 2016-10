Prokop vermisst klÃ¤rendes Wort im IOC-WADA-Streit

Prokop vermisst klärendes Wort im IOC-WADA-Streit

Präsident Clemens Prokop vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) hätte sich vom Olympic Summit eine Annäherung zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gewünscht. "Ein klärendes Wort in dem Streit hatte ich schon erwartet", sagte Prokop dem SID. Beide Organisationen liegen wegen der unterschiedlichen Bewertung der Doping-Krise in Russland im Clinch.

Prokop begrüßte, dass der Summit die Trennung des Doping-Testmanagements von den Fachverbänden vorsieht. "Aber entscheidende Schritte dazu wurden nicht unternommen", bemängelte der Richter: "Die Trennung muss deutlich ausfallen. Es kann nicht sein, dass ein IOC-Mitglied Präsident der WADA bleibt", sagte Prokop mit Blick auf Craig Reedie.

Dass das Kontrollmanagement in Zukunft von den Fachverbänden in die Hände einer neuen Einheit der WADA übergeht, sei richtig. Präsident Sebastian Coe vom Leichtathletik-Weltverband IAAF habe bereits angekündigt, dass das Testing auf eine neutrale Ebene verlagert werden solle. "Ob die WADA die neue Aufgabe allerdings in personeller und wirtschaftlicher Hinsicht stemmen kann, wage ich zu bezweifeln", so Prokop.

In Deutschland sieht der DLV-Boss in der alltäglichen Arbeit der Doping-Agenturen wenig Handlungsbedarf. "WADA und NADA arbeiten sehr gut zusammen, das kann ich als Vertreter eines Fachverbandes nur bestätigen", sagte der Sport-Funktionär.

In anderen Ländern jedoch müssten sich die Zustände schnell und deutlich ändern und dazu bedürfe es dringend klarer Richtlinien. "Das ist eine absolute Zukunftsfrage des Sports. Wenn wir diese nicht lösen, bekommt der Sport in einigen Jahren riesige Probleme", so Prokop.