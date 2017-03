Punktverlust für Meister Rhein-Neckar Löwen in Berlin

erschienen am 05.03.2017



Punktverlust für den deutschen Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen im Titelkampf der Bundesliga: Die Mannheimer trennten sich im Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 30:30 (12:16) und haben nun zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson scheiterte im letzten Angriff an Füchse-Keeper Silvio Heinevetter.

Mit zehn Toren war der Isländer gemeinsam mit Teamkollege Alexander Petersson dennoch erfolgreichster Werfer der Partie. Die Berliner, bei denen Kent Robin Tönnesen vor 9000 Zuschauern mit acht Toren herausragte, lagen zehn Minuten vor der Schlusssirene noch mit drei Toren in Führung (27:24). Als Vierter haben die Füchse im Kampf um den Einzug in die Champions League drei Minuspunkte Rückstand auf den strauchelnden Rekordchampion THW Kiel.

Im Tabellenkeller hat der Bergische HC nach dem 25:23 (15:13) beim TBV Lemgo das rettende Ufer wieder ins Sicht. Mit 11:33 Punkten liegt die Spielgemeinschaft aus Wuppertal und Solingen als Vorletzter nur noch einen Punkt hinter HBW Balingen-Weilstetten und Lemgo (beide 13:31 Punkte) auf den Nicht-Abstiegsplätzen.