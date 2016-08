Qualifikant Mischa Zverev gewinnt erstes Grand-Slam-Match seit sieben Jahren

erschienen am 30.08.2016



Der frühere Davis-Cup-Spieler Mischa Zverev hat bei den US Open in New York sein erstes Grand-Slam-Match seit sieben Jahren gewonnen. Der ältere Bruder des deutschen Top-Talents Alexander Zverev (19) setzte sich in Runde eins gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:0 durch. Ausgeschieden ist dagegen Dustin Brown, der gegen Wimbledonfinalist Milos Raonic (Kanada/Nr. 5) 5:7, 3:6, 4:6 unterlag.

Zverev hatte sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, derzeit belegt der 29-Jährige Rang 127 im ATP-Ranking. "Dieser Sieg fühlt sich großartig an, ich genieße alles, was jetzt noch kommt", sagte Zverev.

Seine beste Platzierung (45) datiert aus dem Jahr 2009, damals war der Linkshänder für die deutsche Nationalmannschaft beim World Team Cup in Düsseldorf und im Davis Cup in Spanien zum Einsatz gekommen. Zahlreiche Verletzungen ließen Zverev anschließend in der Weltrangliste abrutschen.

In Runde zwei bekommt er es mit Jack Sock (USA/Nr. 26) zu tun. Zverev ist einer von acht deutschen Spielern, die bei den US Open aufschlagen. Sein Bruder Alexander (Hamburg/Nr. 27) greift am Dienstag gegen Daniel Brands (Deggendorf) ins Geschehen ein.