Qualifying der ADAC Formel 4: DÃ¤mpfer fÃ¼r Mick Schumacher

Qualifying der ADAC Formel 4: Dämpfer für Mick Schumacher

erschienen am 30.09.2016



Mick Schumachers ohnehin nur geringe Chancen auf den Meistertitel in seiner zweiten Saison in der ADAC Formel 4 haben einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Qualifying beim Saisonfinale in Hockenheim sicherte sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher nur die Startplätze sieben und vier. Damit landete der 17-Jährige deutlich hinter Spitzenreiter Joey Mawson. Der Australier, mit 39 Punkten Vorsprung auf Schumacher angereist, holte die Startplätze zwei und eins für die Rennen am Samstag (12.00 und 15.35 Uhr/beide Sport1).

"Wir alle wissen, dass Mick in den Rennen sehr schnell ist. Es kann alles passieren, es werden lange 30 Minuten", sagte Mawson nach einem fehlerfreien Qualifying auf konstant hohem Niveau.

Die Pole Position für das erste Rennen am Samstag holte Mike David Ortmann (Ahrensfelde), der noch kleine Chancen hat, Schumacher vom zweiten Rang der Gesamtwertung zu verdrängen. Die Startreihenfolge des dritten Rennens am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1) ist vom Ergebnis des ersten Laufs abhängig.