QuÃ©bec: GÃ¶rges scheitert bereits in Runde eins

Québec: Görges scheitert bereits in Runde eins

erschienen am 13.09.2016



Fed-Cup-Spielerin Julia Görges ist beim Tennis-Turnier im kanadischen Québec bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 27-Jährige aus Bad Oldeslohe verlor gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 4:6, 6:7 (1:7).

Somit stehen von einem deutschen Trio noch Titelverteidigerin Annika Beck (Bonn) und Mona Barthel (Neumünster) in Québec im Feld. Görges war bei den US Open in New York in der zweiten Runde an Altmeisterin Venus Williams (USA) gescheitert.