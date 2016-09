QuÃ©bec: Titelverteidigerin Beck und GÃ¶rges ausgeschieden

Québec: Titelverteidigerin Beck und Görges ausgeschieden

erschienen am 13.09.2016



Die an Nummer zwei gesetzte Titelverteidigerin Annika Beck aus Bonn und ihre Fed-Cup-Kollegin Julia Görges aus Bad Oldesloe sind beim WTA-Turnier im kanadischen Québec bereits in der ersten Runde gescheitert.

Beck nutzten im Match gegen Lucky Loser Barbora Stefkova aus Tschechien auch zwei Matchbälle nichts, nach 2:12 Stunden unterlag die Nummer 38 der Weltrangliste mit 6:2, 5:7, 3:6. Die 22-Jährige hatte im Vorjahr in der "alten Hauptstadt" Québec ihren zweiten und bislang letzten Turniersieg gefeiert. Görges verlor gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 4:6, 6:7 (1:7).

Nach dem Aus für Beck und Görges ist aus deutscher Sicht nur noch Mona Barthel (Neumünster) im Rennen. Sie trifft in der Nacht zum Mittwoch auf die kanadische Wildcard-Spielerin Francoise Abanda.