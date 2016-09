Quintana gewinnt Vuelta vor Froome - Cort Nielsen siegt in Madrid

erschienen am 11.09.2016



Kolumbiens Radstar Nairo Quintana (Movistar) hat zum ersten Mal die Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der 26-Jährige kam beim Tagessieg des Dänen Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) auf der letzten Etappe in der Hauptstadt Madrid mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte damit das Rote Trikot des Gesamtführenden vor seinem Rivalen Christopher Froome (Großbritannien/Sky). Bester Deutscher beim Finale in Madrid war Nikias Arndt (Buchholz/Giant-Alpecin).

Quintana lag in der Endabrechnung 1:23 Minuten vor Tour-Sieger Froome, der damit zum dritten Mal in seiner Karriere die Vuelta als Zweiter beendete. Dritter wurde Quintanas Landsmann Johan Esteban Chaves (Orica Bike-Exchange/+4:08) vor dem spanischen Hoffnungsträger Alberto Contador (Tinkoff) mit 4:08 Minuten Rückstand.

Quintana hatte am Samstag beim Sieg des Franzosen Pierre Latour (AG2R) auf der letzten Bergetappe über 184 Kilometer langen Teilstück von Benidorm zum Alto de Aitana Froome auf Distanz gehalten, der am Tag zuvor durch seinen fulminanten Zeitfahrsieg den Rückstand auf den Kolumbianer mehr als halbiert hatte.

Die Attacke des Briten am Schlussanstieg wehrte Quintana aber souverän ab und sicherte sich nach dem Giro 2014 zum zweiten Mal den Sieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten.