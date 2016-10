RB Leipzig: Das ist alles harte Arbeit

RB Leipzig bestreitet am Sonntag gegen Werder Bremen erst das achte Bundesligaspiel der Klubgeschichte, geht aber als klarer Favorit ins Spiel. Großen Anteil daran hat ausgerechnet Sachsen-Rivale Dynamo Dresden.

Von Ullrich Kroemer

22.10.2016



Leipzig. Der Gegner hat schon 1771 Erstligapartien auf dem Buckel, ist historisch betrachtet ein Schwergewicht der Bundesliga. Bei RB Leipzig kann man vor der Partie morgen (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen über solche Fakten nur müde lächeln. Es spielt keine Rolle, wer da kommt. Schlagen kann sich der Aufsteiger und Tabellendritte nur selbst. Diese Einstellung verkörpern Spieler und Trainer in Leipzig, in den Spielen, aber auch in der ganzen Trainingswoche. Schlagen können sich die Leipziger, wenn sie einmal nicht so viel laufen, sprinten, kämpfen und effektiv vollstrecken wie in den vergangenen Wochen. "Wir dürfen auf keinen Fall nachlassen. Dann bin ich guter Dinge", sagt etwa Vizekapitän Willi Orban. Doch weshalb genau sind die Leipziger derzeit so unbesiegbar?

Jede sportliche Erfolgsserie braucht zunächst eine Initialzündung. So war das auch bei RB zu Beginn dieser Saison. Oder genauer: noch vor dem Start in die Meisterschaft. Das Aus im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden eine Woche vor dem Ligaauftakt hatte die Leipziger mächtig unter Strom gesetzt. Am Tag nach der Pleite in Dresden tagte der Krisenstab auf dem Trainingsplatz am Cottaweg im Leipziger Elsterflutbecken. Die gesamte Klubführung war anwesend. Schließlich hätte die Niederlage im Ostduell auch der Ausgangspunkt einer Negativserie werden können. Doch sie blieb die einzige in allen 17 bisherigen Partien (inklusive Testspiele) RB Leipzigs seit Juli.

Trainer Ralph Hasenhüttl und Sportpsychologe Sascha Lense verstanden es, die Enttäuschung in noch mehr Willen und Leidenschaft umzuwandeln. Das Last-Minute-Tor zum 2:2 in Hoffenheim und vor allem der 1:0-Coup gegen Borussia Dortmund brachten dem Aufsteiger dann die Gewissheit, im Oberhaus nicht nur mitspielen, sondern mit genau diesem Fußball auch dominieren zu können. Initialspiele für den gegenwärtigen Höhenflug. "Nach Dresden war es nicht unbedingt zu erwarten, dass es so gut laufen würde", weiß auch Hasenhüttl. "In Hoffenheim haben wir uns dagegen gewehrt, ohne Punkt nach Hause zu kommen. Und nach dem Triumph gegen Dortmund hat die Mannschaft dann endgültig gemerkt: Okay, es funktioniert. Aber es steckt jedes Mal aufs Neue viel Aufwand dahinter. Das ist alles harte Arbeit."

Grundlage für den Höhenflug der Leipziger ist die geschlossene Gegenpressing-Arbeit. Innenverteidiger Orban lobt: "Es ist enorm, wie stark schon unsere vorderste Reihe gegen den Ball arbeitet. Sie stört die Gegner ganz früh im Spielaufbau, zwingt sie zu Fehlern. Das macht es für uns hinten deutlich einfacher." So beißen sich derzeit alle Gegner die Zähne daran aus, das kompakte Defensivbollwerk zu überwinden. Der VfL Wolfsburg etwa kam am vergangenen Sonntag in der zweiten Hälfte zu keiner einzigen Chance. Chefcoach Hasenhüttl lobt die exzellente Einstellung seiner Kicker, das "intensive, lauffreudige" Spiel. Daran hat auch der Steirer eine gehörige Aktie. Er hat es geschafft, seine Mannschaft hinter sich zu versammeln. In dieser Woche ist er 100 Tage im Amt. Der 49-Jährige kommt bei Spielern und Vorgesetzten ebenso gut an wie bei den Fans. "Er ist ein super Coach und ein super Typ", sagt Emil Forsberg. "Wir wollen immer alles geben für ihn und er gibt alles für uns. Genau so muss es funktionieren."

Hasenhüttl meistert auch die Aufgabe, neben dem omnipräsenten Sportchef Ralf Rangnick ein eigenes Profil zu entwickeln. Der Fußball ist nun "noch aggressiver", das Umschaltspiel noch effektiver. Es sieht ganz danach aus, als schriebe der Klub mit der kürzesten Historie im deutschen Profifußball gleich in seinem ersten Bundesligajahr Geschichte.