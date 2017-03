RB Leipzig: Poulsen kehrt ins Training zurück - Keita fehlt

erschienen am 14.03.2017



Einen Monat nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel ist Stürmer Yussuf Poulsen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ins Training zurückgekehrt. Der dänische Nationalspieler absolvierte die Einheit am Dienstagmorgen aber noch nicht mit der Mannschaft, sondern individuell. Ein Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen ist höchst unwahrscheinlich.

Nicht am Training teilnehmen konnte derweil Naby Keita nach seinem Kreislaufkollaps in der Kabine unmittelbar nach der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Der Mittelfeldspieler hatte am Sonntag das Krankenhaus verlassen.