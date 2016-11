RB Leipzig: Vom Jäger plötzlich zum Gejagten

Als die Spieler des Bundesliga-Aufsteigers am Sonnabend in der Messestadt zum Training als Tabellenführer aufliefen, ahnte noch niemand, dass daseinen Tag später immer noch so sein würde.

Von Ullrich Kroemer

erschienen am 21.11.2016



Leipzig/Leverkusen. Momentan scheint alles, aber wirklich alles zugunsten des Aufsteigers zu laufen. Nach dem 3:2-Sieg von RB Leipzig am Freitagabend in Leverkusen endete auch einen Tag später das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München ganz im Sinne des Überraschungsteams dieser Saison. So geht Rasenballsport nicht nur als erster ostdeutscher Tabellenführer seit Hansa Rostock 1991 und als erstes sächsisches Team auf Rang eins des Fußball-Oberhauses in den zwölften Spieltag. RB Leipzig sorgt auch dafür, dass die Bundesliga nach einem knappen Drittel der Saison an der Tabellenspitze so packend ist wie bereits seit Jahren nicht mehr.

"Wir haben immer davon gesprochen, dass es schön wäre, wenn sich die Bundesliga wieder spannender gestaltet", sagte Chefcoach Hasenhüttl. "Dass wir nun diejenigen sind, die dafür sorgen, hätte keiner hier für möglich gehalten." Aus den bis zur Schmerzgrenze als "BayernJäger" titulierten Leipzigern ist nun vielmehr der "Leipzig-Jäger" FC Bayern geworden.

Nachdem sich die Leipziger wochenlang gewehrt hatten, sich überhaupt über das Thema Tabellenführung und Europapokalplätze zu äußern, ließen sich die Verantwortlichen nun immerhin schon auf derartige Gedankenspiele ein. "Wenn Bayern sein Ding durchzieht und konstant spielt, werden sie normalerweise Meister", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick. "Wenn sie das nicht tun, kann es immer mal wieder ein anderer schaffen. Aber wir nehmen das nicht für uns in Anspruch und beschäftigen uns nicht mit derartigen Szenarien."

Doch immerhin ist es für Rangnick & Co. gedanklich nicht mehr ausgeschlossen, sich zumindest an der Tabellenspitze festzusetzen. "Mit Hoffenheim waren wir zu Weihnachten Tabellenführer", sagte Rangnick. "Wenn wir das schaffen sollten, hätten wir schon mehr erreicht als das, was jetzt geschafft worden ist."

In der Tat hatten das Trainerteam und die Spieler ihren Job beim 3:2-Auswärtssieg im Rheinland - dem sechsten Erfolg in Serie - hervorragend gemacht. Hasenhüttl sagte nach dem kurzen morgendlichen Training: "Wir haben dieses Spiel vor allem aufgrund unserer Mentalität gewonnen." Ein paar ganz konkrete Beispiele dafür hatte der Erfolgscoach am Morgen seinen Spielern in der Kabine genannt und berichtete danach auch den Journalisten davon. "Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Spieler wie Marcel Sabitzer mit einer Platzwunde nicht auswechseln lässt, sondern in der zweiten Hälfte sogar noch eine Schippe drauf packt", lobte der Trainer. Der Österreicher hatte bei einem Duell mit dem Brasilianer Wendell eine blutende Wunde an der Stirn davongetragen, die am Spielfeldrand getackert und dann in der Halbzeitpause mit fünf, sechs Stichen genäht worden war.