RB Leipzig drei Wochen ohne Sabitzer

erschienen am 17.10.2016



Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss drei Wochen auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Österreicher erlitt beim 1:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg am Sonntag einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk. Das gab der Aufsteiger am Montag via Twitter bekannt. Sabitzer fehlt den Leipzigern somit am Sonntag im Ligaspiel gegen Werder Bremen.