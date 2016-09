RB Leipzig jagt gegen Augsburg Aufsteiger-Rekord in der Bundesliga

erschienen am 30.09.2016



Leipzig (dpa) - Aufsteiger RB Leipzig kann sich am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen den FC Augsburg in der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga festsetzen. Die Sachsen sind vor dem sechsten Spieltag noch ungeschlagen. Sollten sie mindestens Unentschieden spielen, würden sie einen Bundesliga-Rekord einstellen. Als Aufsteiger blieb Fortuna Düsseldorf in der Saison 2012/13 in den ersten sechs Spielen ohne Niederlage.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl kann bis auf den Langzeitverletzten Lukas Klostermann auf seine Bestbesetzung bauen. Augsburgs Coach Dirk Schuster muss indes auf Jan Moravek verzichten. Der Tscheche ist der vierte Ausfall im Mittelfeld. Neuling Jonathan Schmid steht vor seinem Startelf-Debüt. Die Augsburger sind in dieser Saison auswärts noch ohne Niederlage.