RB Leipzig kann Serie in Darmstadt ausbauen

erschienen am 28.10.2016



Leipzig (dpa) - Neuling RB Leipzig kann seine Serie in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ist vor dem neunten Spieltag ungeschlagen. Das gelang in der Geschichte der höchsten deutschen Fußball-Klasse noch keinem Verein in seiner ersten Saison. Bei einem Sieg der Leipziger und einer Niederlage des Tabellenführers FC Bayern zur gleichen Zeit beim FC Augsburg würde die RB-Mannschaft sogar auf den ersten Platz klettern.

«Wir stehen dort vor der nächsten Herausforderung und müssen kühlen Kopf bewahren», sagte Hasenhüttl vor dem Auswärtsspiel. Er kann voraussichtlich auch wieder mit Marcel Sabitzer planen. Der Österreicher hatte sich vor knapp zwei Wochen einen Außenbandriss zugezogen, trainierte aber schon wieder mit der Mannschaft. Die Leipziger