RB Leipzig startet mit Leistungstests in die Vorbereitung

erschienen am 03.01.2017



Leipzig (dpa) - Die Fußball-Profis von Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig starten heute in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Ab 9.00 Uhr werden die Spieler in Gruppen sogenannte Leistungstests absolvieren. Diese finden im Trainingszentrum von RB statt. Eine Trainingseinheit im Freien ist nicht geplant.

Am Mittwoch reist die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl von Berlin nach Portugal. In Lagos an der Algarve bestreitet RB ein Trainingslager bis zum 12. Januar. In dieser Zeit stehen für den Tabellenzweiten auch zwei Testspiele an. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres empfangen die Leipziger am 21. Januar Eintracht Frankfurt.