RB Leipzig trainiert nach zwei Tagen Pause noch ohne Keita

erschienen am 07.03.2017



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig musste nach zwei Tagen trainingsfrei am Dienstag ohne Mittelfeld-Ass Naby Keita auskommen. Der Dribbelkünstler aus Guinea hatte am vergangenen Freitag beim 2:2 in Augsburg eine Fußprellung erlitten. «Er hat noch Probleme mit seinem Spann. Es tut noch ein bisschen weh, es ist aber jetzt nichts kaputt. Es ist so, dass er Donnerstag wieder einsteigen möchte», sagte RB-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl am Dienstag nach dem Vormittagstraining.

Vom Elan seines Teams vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr live auf Sky) war der Österreicher angetan. «Die zwei Tage Pause haben uns gut getan, die Jungs haben heute eine gute erste Einheit absolviert. Es war ja das erste Mal nach langer Zeit, dass wir mal wieder zwei Tage frei hatten», meinte Hasenhüttl und betonte: «Die Tendenz, die die Jungs gerade zeigen, ist eine sehr zufriedenstellende.»