RB Sportdirektor Rangnick: Wechsel-Verbot für Keita

Naby Keita ist Dreh- und Angelpunkt des Spiels von RB Leipzig. Nur zu gerne würde Sportdirektor Ralf Rangnick mit dem 22-Jährigen vorzeitig verlängern. Keita aber lässt sich Zeit.

erschienen am 05.04.2017



Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick hat Mittelfeld-Ass Naby Keita für vorerst unverkäuflich erklärt. «Es gibt keine Schmerzgrenze. Sein Weggang würde uns viel mehr Schmerzen bereiten. Es ist ganz klar: Naby spielt nächste Saison bei uns», sagte der 58-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Der 22-jährige Fußball-Nationalspieler aus Guinea ist einer der Erfolgsgaranten des Bundesliga-Tabellenzweiten. Der begnadete Techniker steht im Fokus von Top-Clubs aus der Bundesliga, auch Vereine aus anderen europäischen Top-Ligen sollen ihn im Blick haben.

Keitas Vertrag läuft noch bis Sommer 2020. Rangnick will mit ihm so schnell wie möglich verlängern. «Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir Gespräche bezüglich einer vorzeitigen Verlängerung führen. Hoffentlich gelingt uns das bis zum Saisonende», sagte Rangnick.

Für Keita hat die Verlängerung seines Kontraktes derzeit aber keine Priorität. «Ich fühle mich absolut wohl hier, habe jetzt aber nicht den Kopf frei dafür», sagte der 22-Jährige dem «Kicker».

Sollte Keita verlängern, würde das nur mit einem deutlichem höheren Gehalt einhergehen. Dabei hat Rangnick bei den Sachsen eine intern festgesetzte Gehaltsobergrenze von drei Millionen Euro eingeführt. Auch weil er während seiner Zeit von 2006 bis 2011 als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim diesbezüglich negative Erfahrungen machte.

«Wir haben in Leipzig - auch aus der Erfahrung von Hoffenheim - beim Gehalt eine Obergrenze, weil wir nicht wollten, dass Neuzugänge immer wesentlich mehr verdienen als die Spieler, die da sind», sagte Rangnick der «Zeit» (Donnerstag). Rangnick hatte aber schon im vergangenen November angekündigt, dass diese Grenze nicht für die nächsten fünf Jahre gelten werde: «Wir werden uns auch diesbezüglich weiterentwickeln.»

Dass außerhalb des Platzes die Spieler des Aufsteigers mit Blick auf die mögliche Qualifikation für die Champions League nicht abheben, hat der 58-Jährige auch im Blick. Denn auch in diesem Punkt zog er Lehren aus seiner Hoffenheimer Zeit. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2008 rutschte der Club nach einer furiosen Hinrunde mit der Herbstmeisterschaft in der Rückrunde noch auf Platz sieben ab.

«Vielleicht haben wir damals ein bisschen zu viel Statusdenken zugelassen», sagte er und ergänzte: «Es ging plötzlich viel um Anerkennung, nach dem Motto: Was machen wir denn jetzt mit unserem schönen neuen Ruhm? Bekommt jeder genug ab von diesem Kuchen? Plötzlich fuhr der erste Ferrari durch Hoffenheim, der in diesem Dorf überhaupt jemals gesichtet worden ist.»

In Leipzig sieht er die Gefahr aber nicht. Die RB-Spieler müssten immer mit ihrem Dienstwagen zum Trainingsgelände kommen, «und die Autos sind verhältnismäßig bodenständig. Hier in Leipzig haben wir lauter normale und geerdete Jungs», sagte Rangnick.