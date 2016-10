RB-Trainer HasenhÃ¼ttl mahnt zur Bescheidenheit

RB-Trainer Hasenhüttl mahnt zur Bescheidenheit

erschienen am 05.10.2016



Trotz des aktuellen Höhenflugs von RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga mahnt Ralph Hasenhüttl zur Bescheidenheit. "Wir bleiben demütig und bescheiden, wir müssen noch viel lernen", sagte der Trainer des Aufsteigers am Mittwoch bei der Besichtigung des Porsche-Coaching-Mobils der RB Fußballschule.

Nach den ersten sechs Saisonspielen ohne Niederlage sei das Selbstbewusstsein beim Neuling aber gestiegen. "Wir haben gesehen, dass wir, wenn wir es gut machen, gegen jede Mannschaft eine Chance haben. Mehr wollen wir nicht." Hasenhüttl selbst ist mit der Entwicklung des Teams, das er erst im Sommer übernommen hatte, zufrieden: "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie hungrig ist und keine Angst vor den großen Namen hat. Wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln. Ich denke schon, dass wir in der Lage sind, für viele Überraschungen zu sorgen."