RB vor Wolfsburg-Spiel: Â«FÃ¼hlen uns nicht sorgenfreiÂ»

RB vor Wolfsburg-Spiel: «Fühlen uns nicht sorgenfrei»

erschienen am 14.10.2016



Leipzig (dpa) - Trotz des starken Saisonstarts mit sechs Partien ohne Niederlage bleibt Bundesliga-Neuling RB Leipzig auf dem Teppich. «Wir fühlen uns nicht sorgenfrei», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr). Man habe die Länderspiel-Pause genutzt, um einige Dinge aufzuarbeiten. Positiv bewertete Hasenhüttl die Tatsache, dass alle Nationalspieler gesund zurückgekehrt seien und motiviert und ehrgeizig nun wieder die Bundesliga-Aufgaben in Angriff nehmen wollen. «Ich stelle mir als Trainer leichtere Aufgaben vor, als jetzt gegen RB Leipzig spielen zu müssen», sagte Hasenhüttl.