RW Erfurt trauert um Karl-Heinz Löffler

erschienen am 07.11.2016



Fußball-Drittligist RW Erfurt trauert um Karl-Heinz Löffler. Der Mittelfeldspieler, der in den 50er Jahren 151 Spiele für Turbine Erfurt bestritt und Mitglied der beiden Meistermannschaften war, verstarb am Wochenende im Alter von 89 Jahren in einem Seniorenheim in Bad Kissingen. Turbine war ein Vorläufer des heutigen RW Erfurt und wurde 1954 und 1955 DDR-Oberliga-Meister.