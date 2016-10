Rad-WM: FÃ¼nfte BDR-Medaille durch Junior MÃ¤rkl

Rad-WM: Fünfte BDR-Medaille durch Junior Märkl

erschienen am 14.10.2016



Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat bei der WM in Doha/Katar bereits die fünfte Medaille erkämpft. Im Straßenrennen der Junioren holte Niklas Märkl aus Linden in der Pfalz nach 135,5 km und knapp drei Fahrstunden Silber hinter dem Dänen Jakob Egholm, der nach einer Solofahrt sieben Sekunden Vorsprung ins Ziel brachte. Bronze ging an den Schweizer Reto Müller.

Vor dem 17-jährigen Märkl hatten Tony Martin (Einzelzeitfahren der Profis) und Marco Mathis (Einzelzeitfahren der U23) Gold gewonnen. Maximilian Schachmann (Einzelzeitfahren der U23) und Pascal Ackermann (Straßenrennen der U23) hatten ebenfalls Silber errungen.

Die Titelkämpfe im Wüstenstaat werden am Samstag mit dem Straßenrennen der Frauen fortgesetzt. Höhepunkt und WM-Abschluss ist am Sonntag das Straßenrennen der Männer, in das die BDR-Mannschaft mit guten Chancen geht. 50 Jahre nach dem Triumph von Rudi Altig am Nürburgring könnten Kapitän André Greipel und Co. das begehrte Regenbogentrikot erstmals wieder nach Deutschland holen.