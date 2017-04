Radsport: Eschborn-Frankfurt live im Free-TV

erschienen am 22.04.2017



Das hochkarätig besetzte Radrennen "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" am 1. Mai wird live im Free-TV zu sehen sein. Der Fernsehsender hr zeigt das World-Tour-Rennen ab 12 Uhr. Neben dem früheren Sieger John Degenkolb (Trek-Segafredo) gehen unter anderem der zweimalige Straßen-Weltmeister Peter Sagan vom deutschen Bora-Team, Top-Sprinter André Greipel (Lotto-Soudal), Vorjahresgewinner Alexander Kristoff (Norwegen) und Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (beide Katjuscha-Alpecin) an den Start.