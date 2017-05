Radsport: Tour-Sieger Froome angefahren

erschienen am 09.05.2017



Schock für den dreimaligen Tour-de-France-Sieger Christopher Froome: Der 31-jährige Brite ist am Dienstag bei einer Trainingsfahrt von einem Auto angefahren worden. "Bin gerade mit Absicht von einem ungeduldigen Fahrer gerammt worden, der mir auf den Bürgersteig gefolgt ist", teilte Froome via Twitter mit. Dazu veröffentlichte er ein Bild seines völlig demolierten Rennrads.

Froome blieb bei dem Zwischenfall nach eigenen Angaben unverletzt. "Gott sei Dank bin ich okay. Rad hat Totalschaden. Fahrer ist abgehauen!", schrieb der Kapitän der britischen Sky-Mannschaft nach dem Vorfall, der in Frankreich passierte.