Raiders-Umzug nach Las Vegas beschlossen

erschienen am 27.03.2017



Der Umzug der Oakland Raiders nach Las Vegas ist beschlossene Sache. Das bestätigte die Football-Profiliga NFL am Montag. Wie unter anderem ESPN berichtete, stimmten 31 der 32 Klubbesitzer für den Antrag. 24 Ja-Stimmen wären notwendig gewesen, den Berichten zufolge lehnten nur die Miami Dolphins den Umzug ab.

"Mein Vater hat immer gesagt, die Größe der Raiders liegt in ihrer Zukunft", sagte Klubbesitzer Mark Davis: "Die Möglichkeit, ein Weltklassestadion in der Unterhaltungshauptstadt der Welt zu bauen, ist ein entscheidender Schritt, diese Größe zu erreichen."

Die notwendigen Unterlagen zur Umsiedlung ins Spielerparadies hatte der Klub bereits Mitte Januar bei der Liga eingereicht. Der Standortwechsel ist vor der Saison 2020/21 geplant. In den nächsten beiden Spielzeiten wollen die Raiders auf jeden Fall in Oakland bleiben.

In Las Vegas soll eine 1,7 Milliarden Dollar (1,57 Milliarden Euro) teure Arena für 65.000 Zuschauer gebaut werden. Die Raiders werden dort der zweite Profiklub sein, in der nächsten Saison gehen die Vegas Golden Knights in der Eishockey-Liga NHL an den Start.

Die Raiders sind das dritte NFL-Team innerhalb kurzer Zeit, das den Standort wechselt. Die Rams zogen von St. Louis nach Los Angeles um, die Chargers gehen zur neuen Saison aus San Diego ebenfalls nach L.A.