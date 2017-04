Rallye Korsika: Meeke ausgeschieden, Neuville führt vor Ogier

erschienen am 08.04.2017



Der Brite Kris Meeke ist bei der Rallye Korsika in Führung liegend ausgeschieden. Der Citroen-Pilot, vor vier Wochen Sieger in Mexiko, musste am Samstagvormittag aufgrund eines Motorschadens aussteigen. Nach sechs von zehn Wertungsprüfungen auf der Mittelmeerinsel führt Hyundai-Fahrer Thierry Neuville (Belgien) mit 8,2 Sekunden Vorsprung vor Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich/Ford).