Rallye: Ogier erneut auf dem Weg zum Titel

erschienen am 13.10.2016



Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) hat zum Auftakt der Rallye Katalonien den nächsten Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht. Der 32 Jahre alte WM-Spitzenreiter fuhr in seinem VW am Donnerstag mit einem Rückstand von 3,5 Sekunden auf den dritten Platz. Der Este Ott Tanak (Ford) gewann die nur 3,5 km lange Zuschauerprüfung am Fuße des Stadtberges Montjuïc in Barcelona vor dem Italiener Lorenzo Bertelli (Ford/2,7 Sekunden zurück).

Ogiers VW-Markenkollege Anders Mikkelsen (Norwegen), der bei der drittletzten Rallye des Jahres mit 68 Punkten Rückstand noch geringe Chancen auf den WM-Titel hat, fuhr mit 5,8 Sekunden Rückstand auf Platz acht. Ogier kann in Katalonien zum vierten Mal in Folge Weltmeister werden.