Rallye: Paddon auf Sardinien in Führung

erschienen am 09.06.2017



Der Neuseeländer Hayden Paddon hat die Führung bei der Italien-Rallye übernommen und darf auf seinen ersten Saisonsieg hoffen. Der 30-Jährige führt am Freitagabend nach neun von insgesamt 19 Wertungsprüfungen auf Sardinien das Klassement an, sein Hyundai-Markenkollege Thierry Neuville (Belgien) ist mit rund acht Sekunden Rückstand Zweiter.

Auch Ott Tänak (Estland/Ford) und Jari-Matti Latvala (Finnland/Toyota) liegen auf den Rängen drei und vier mit weniger als zehn Sekunden Rückstand noch gut im Rennen.

Der viermalige Weltmeister Sébastien Ogier (Ford) folgt erst auf dem siebten Rang, der Franzose muss im Kampf um seinen dritten Saisonsieg 41 Sekunden aufholen. Der frühere Volkswagen-Pilot führt die WM-Wertung nach sechs Läufen mit 22 Punkten Vorsprung auf Neuville an. Ogier hat schon dreimal auf Sardinien gewonnen.