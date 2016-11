Rallye: VW fährt Doppelsieg in Australien entgegen

erschienen am 19.11.2016



Volkswagen fährt bei seiner Abschiedsvorstellung in der Rallye-WM WRC einem Doppelsieg entgegen. Beim Saisonfinale in Australien führt nach der zweiten Etappe und 18 von 23 Wertungsprüfungen weiter der norwegische Werksfahrer Andreas Mikkelsen vor Weltmeister Sébastien Ogier aus Frankreich, der seinen Rückstand auf nur noch 2,0 Sekunden reduzierte. Dritter ist der Neuseeländer Haydon Paddon im Hyundai (12,0 Sekunden zurück).

"Das war ein perfekter Tag für uns. Wir sind wieder volles Risiko eingegangen", sagte Ogier, der weiter gute Chancen auf seinen siebten Saisonsieg hat: "Morgen wird es ein spannender Tag für die Fans."

Der vom Dieselskandal gebeutelte Weltkonzern VW zieht sich zur kommenden Saison aus der WRC zurück und richtet sein Motorsportprogramm neu aus. VW hatte die Rennserie in den vergangenen Jahren fast nach Belieben dominiert. Neben den vier Fahrertiteln für Ogier hatte das Team seit 2013 jeweils auch die Konstrukteurs-WM gewonnen.