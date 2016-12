Rallye-WM bis 2018 bei Sport1

erschienen am 05.12.2016



Der Spartensender Sport1 hat sich die TV-Rechte an der Rallye-Weltmeisterschaft für zwei weitere Jahre bis 2018 gesichert. Dies gab Sport1 am Montag bekannt. Die Vereinbarung umfasst die Multimedia-Rechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie eine Exklusivität für Liveübertragungen im TV in den entsprechenden Ländern. Sport1 berichtet seit 2010 von der Rallye-WM.

Der Rennkalender der Rallye-WM 2017 umfasst 13 Stationen. Start ist im Januar bei der Rallye Monte Carlo. Die ADAC Rallye Deutschland wird vom 17. bis 20. August erstmals im Saarland ausgetragen.