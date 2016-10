Rallye: Weltmeister Ogier auch in Wales auf Siegkurs

erschienen am 28.10.2016



Der frisch gebackene Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) steuert in Großbritannien seinem sechsten Saisonsieg entgegen. Der VW-Pilot, der vor zwei Wochen in Katalonien seinen vierten Titel in Folge vorzeitig perfekt gemacht hatte, lag am Freitagabend nach acht von insgesamt 22 Wertungsprüfungen bereits 37,3 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak (Ford) und 1:09 Minuten vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai).

"Ich bin glücklich mit der heutigen Vorstellung", sagte Ogier am Ende des ersten von drei Renntagen in Wales: "Ich glaube aber, dass die Antriebswelle gebrochen ist. Daran müssen wir arbeiten."

Bei der zwölften und vorletzten Station der Rallye-Weltmeisterschaft 2016 geht es für Volkswagen noch darum, im vierten Jahr in Folge neben der Fahrer- auch die Herstellerwertung zu gewinnen. Die Wolfsburger liegen derzeit 62 Punkte vor Hyundai. Reist die Marke mit mindestens 43 Zählern Vorsprung aus Wales ab, ist der Titel perfekt.