Rallye: Weltmeister Ogier gewinnt in Wales - VW holt Markentitel

erschienen am 30.10.2016



Der frisch gebackene Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich) hat die Rallye Großbritannien gewonnen und mit seinem sechsten Saisonsieg auch Volkswagen zum Gewinn des vierten Herstellertitels in Folge geführt.

Ogier, der vor zwei Wochen in Katalonien seinen vierten Fahrertitel nacheinander vorzeitig perfekt gemacht hatte, lag in seinem VW Polo-R nach den 22 Wertungsprüfungen in Wales insgesamt 10,2 Sekunden vor dem Esten Ott Tänak (Ford).

"Ich musste bis zum letzten Meter wachsam sein, weil Ott das gesamte Wochenende förmlich geflogen ist. Er hat sich nicht eine Schwäche erlaubt", sagte Ogier.

Vor allem dank des 32-Jährigen ist VW vor der letzten Station in Australien (18. bis 20. Oktober) in der Markenwertung nicht mehr zu verdrängen. "Ich wollte an diesem Wochenende unbedingt den Markentitel perfekt machen, denn ohne das Team wäre ich nicht da, wo ich bin", sagte Ogier.