Rangers-Manager Warburton widerspricht Rücktrittsmeldungen

erschienen am 11.02.2017



Verwirrung um den angeblichen Rücktritt von Teammanager Mark Warburton beim schottischen Fußball-Rekordmeister Glasgow Rangers: Am Freitagabend teilte der Klub mit, ein entsprechendes Gesuch Warburtons und seiner Assistenten angenommen zu haben. Schon kurze Zeit später widersprach der 54-Jährige im Gespräch mit der BBC Scotland dieser Darstellung: Er habe seinen Rücktritt nicht angeboten und werde seinen Rechtsbeistand einschalten.

Warburton war unter Druck geraten, da die derzeit drittplatzierten Rangers nach ihrer Rückkehr in die Premier League in dieser Saison bereits 27 Punkte hinter dem ewigen Rivalen und Tabellenführer Celtic Glasgow zurückliegen. Nun soll der Engländer, dessen Vertrag bis 2018 datiert ist, nach knapp zwei Jahren im Amt seinen Abschied angeboten haben. Das gleiche gelte für Assistent David Weir und den Scouting-Chef Frank McParland.

"In einem Treffen mit einem Vertreter des Management-Teams in dieser Woche wurde der Klub darüber benachrichtigt, dass die Herren Warburton, Weir und McParland wünschen, von ihren Aufgaben entbunden zu werden und den Verein zu verlassen. An diesen Antrag war die Bedingung geknüpft, dass die Rangers auf ihr Recht auf eine erhebliche Entschädigung verzichten", hieß es in der Mitteilung, die der Verein zwischenzeitlich von seiner Homepage entfernt und kurz danach wieder online gestellt hatte.

"Die Herren Warburton, Weir und McParland sind schriftlich darüber informiert worden, dass ihre Rücktrittsgesuche akzeptiert wurden", schrieb der 54-malige schottische Meister. Interimsweise soll der U20-Coach Graeme Murty die Mannschaft übernehmen.