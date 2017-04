Rangliste: Nadal gewinnt 71. Titel

erschienen am 30.04.2017



Rafael Nadal hat in Barcelona seinen 71. Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Spanier nimmt in der "ewigen" Liste aller Titelsammler den Amerikaner John McEnroe ins Visier, der 77 Mal triumphiert hatte. Erfolgreichster noch aktiver Spieler ist Australian-Open-Champion Roger Federer (Schweiz) mit 91 Titeln.

Die erfolgreichsten Titelsammler in der Geschichte des Profitennis im Überblick:

1. Jimmy Connors (USA) 109 Titel

2. Ivan Lendl (Tschechoslowakei/USA) 94

3. Roger Federer (Schweiz)* 91

4. John McEnroe (USA) 77

5. Rafael Nadal (Spanien)* 71

6. Novak Djokovic (Serbien)* 67

7. Pete Sampras (USA) 64

7. Björn Borg (Schweden) 64

9. Guillermo Vilas (Argentinien) 62

10. Andre Agassi (USA) 60

11. Ilie Nastase (Rumänien) 58

12. Boris Becker (Leimen) 49

* noch aktiv