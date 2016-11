Rangnick kündigt Ende der Gehaltsobergrenze bei RB Leipzig an

erschienen am 17.11.2016



Ralf Rangnick hat das baldige Ende der selbst auferlegten Drei-Millionen-Euro-Gehaltsobergrenze bei Aufsteiger RB Leipzig angekündigt. Dieses Limit, so der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten in einem Interview mit der österreichischen Zeitung Kurier, gelte "nicht für die nächsten fünf Jahre". Stattdessen prophezeite der 58-Jährige deutlich steigende Bezüge beim maßgeblich von einem Getränkekonzern gesponserten Verein: "Wir werden uns auch diesbezüglich weiterentwickeln", erklärte Rangnick.

"Es sollen auch diejenigen die Chance haben davon zu profitieren, die mit dazu beigetragen haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Das wird automatisch passieren, weil es auch mal wieder Gespräche wegen Vertragsverlängerungen gibt. Und in diesem Zuge werden wir aufgrund der sportlichen Entwicklung auch die Gehaltszahlungen anpassen."