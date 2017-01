Real Madrid vorerst ohne Marcelo und Modric

erschienen am 23.01.2017



Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss womöglich mehrere Wochen auf Außenverteidiger Marcelo verzichten. Wie der Klub mitteilte, hat sich der Brasilianer am Samstag beim 2:1-Sieg gegen den FC Malaga einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Der 28-Jährige war bereits in der 25. Spielminute ausgewechselt worden.

Der kroatische Mittelfeldspieler Luka Modric wird zumindest für das Viertelfinal-Rückspiel der Copa del Rey am Mittwochabend (21.15 Uhr) bei Celta Vigo (Hinspiel 1:2) ausfallen. Modric hat sich ebenfalls gegen Malaga eine Adduktorenzerrung zugezogen.