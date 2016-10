Real-Steuerschulden nach Rekordumsatz getilgt

erschienen am 27.10.2016



Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat nach einem Rekordumsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 keine Steuerschulden mehr. Nachdem die Königlichen in der vorigen Saison eine um Transfereinnahmen und -ausgaben bereinigte Umsatzbilanz von 620,1 Millionen Euro erwirtschaftet hatten, tilgte Real eigenen Angaben zufolge seine Verbindlichkeiten beim spanischen Fiskus von 95,8 Millionen Euro und leistete auch schon eine Vorauszahlung an den Fiskus von 13,1 Millionen Euro.

Der Rekordumsatz bedeutet für den Champions-League-Sieger eine Steigerung um über 43 Millionen Euro. Das Plus beträgt fast 7,5 Prozent. Zur Höhe seiner langfristigen Verbindlichkeiten machte der Klub keine Angaben.