Real bleibt nach Ronaldo-Gala Tabellenführer in Spanien

erschienen am 29.10.2016



Real Madrid hat dank einer Gala-Vorstellung von Europameister Cristiano Ronaldo die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft erfolgreich verteidigt. Der Rekordchampion gewann am 10. Spieltag bei Aufsteiger CD Alaves 4:1 (2:1) und ist mit 24 Punkten in dieser Runde nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Ronaldo erzielte einen Dreierpack.

Tabellenzweiter mit zwei Zählern Rückstand ist Titelverteidiger FC Barcelona, der sich mit Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zwischen den Pfosten am Samstagabend gegen das sieglose Schlusslicht FC Granada zu einem 1:0 (0:0) mühte. Rafinha (48.) erzielte per Fallrückzieher das sehenswerte Tor des Abends.

Alaves war gegen Real durch den früheren Kölner Bundesligaprofi Deyverson in der siebten Minute in Führung gegangen. Zehn Minuten später unterlief dem Brasilianer aber ein Handspiel im eigenen Strafraum. Cristiano Ronaldo nutzte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. In der 33. Minute gelang dem portugiesischen Nationalmannschaftskapitän die erstmalige Führung des Champions-League-Siegers, bei dem Weltmeister Toni Kroos von Anfang bis Ende auf dem Platz stand.

Nachdem Ronaldo in der 78. Minute mit einem Strafstoß gescheitert war, sorgten Morata in der 84. Minute und wiederum Ronaldo selbst (88.) für den klaren Sieg von Real, das am Dienstag in der Königsklasse bei Legia Warschau antreten muss. CR7 stockte sein Saisontrefferkonto auf fünf Tore auf.

Dritter ist Bayern Münchens Angstgegner Atlético Madrid nach einem 4:2 (3:1) gegen den FC Malaga, der nach einer Gelb-Roten Karte für Madrids Stefan Savic (61.) eine gute halbe Stunde in Überzahl spielte. Malaga verlor kurz vor Schluss (88.) Chori Castro, der ebenfalls die Ampelkarte sah.

Auf Rang vier liegt punktgleich mit 21 Zählern der FC Sevilla, der ein 1:1 (1:1) bei Sporting Gijon erzielte.