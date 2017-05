Real droht Saisonfinale ohne Carvajal

erschienen am 03.05.2017



Dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid droht im Saisonfinale der Ausfall von Dani Carvajal. Der Ex-Leverkusener hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Stadtrivale Atletico (3:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Das teilte der Klub von Weltmeister Toni Kroos am Mittwoch mit.

Über die Ausfalldauer machte der Champions-League-Sieger keine Angaben. Laut spanischen Medien könnte der 25 Jahre alte Außenverteidiger aber vier Wochen fehlen.