Real marschiert dank Ronaldos Doppelpack - Barca verliert immer mehr an Boden

erschienen am 27.11.2016



Champions-League-Sieger Real Madrid setzt sich in der spanischen Primera Division allmählich von der Konkurrenz ab. Der spanische Rekordmeister gewann dank eines Doppelpacks von Superstar Cristiano Ronaldo 2:1 (2:1) gegen Sporting Gijon.

Real führt die Liga mit 33 Punkten vor dem Erzrivalen FC Barcelona und Europa-League-Sieger FC Sevilla (beide 27) an. Mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam Titelverteidiger Barcelona bei Real Sociedad San Sebastian nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste damit auch eine gelungene Generalprobe für den Clasico gegen Real am 3. Dezember.

Barca-Star Neymar musste vor der Begegnung einen Schockmoment verkraften. Der Brasilianer war am Sonntagmorgen in einen Autounfall verwickelt. Auf Fotos und Videos in spanischen Medien ist der leicht beschädigte Ferrari des 24-Jährigen an einer Leitplanke zu sehen. Der Unfall soll sich auf einer Autobahn-Ausfahrt ereignet haben. Neymar lief trotzdem auf und bereitete den Ausgleich von Weltfußballer Lionel Messi (59.) vor. Die Gäste waren nach einem Tor von Willian Jose (53.) in Rückstand geraten.

Portugals Europameister Ronaldo schoss derweil Real am Samstag zum sechsten Sieg in Serie (5./Foulelfmeter und 18.). Carlos Carmona (35.) gelang der Anschlusstreffer für die Gäste. Trotzdem war Real-Coach Zinedine Zidane alles andere als zufrieden: "Es war ein Spiel zum Vergessen, weil wir uns die Partie ganz anders vorgestellt haben. Es hat an allem ein bisschen gefehlt. Glücklich können wir nur über die drei Punkte sein." Weltmeister Toni Kroos fehlte gegen Gijon weiterhin verletzungsbedingt.

Der FC Sevilla siegte 2:1 (0:0) beim FC Valencia. Atletico Madrid (24) liegt nach einem 3:0 (2:0) bei CA Osasuna auf Rang vier. Für Atletico erzielten Diego Godín (36.), Kevin Gameiro (38.) und Yannick Ferreira-Carrasco (90.) die Treffer.