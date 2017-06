Reals Champions-League-Sieger in Madrid empfangen

erschienen am 04.06.2017



Die Champions-League-Sieger von Real Madrid um den deutschen Fußball-Weltmeister Toni Kroos sind am Sonntag in der spanischen Hauptstadt begeistert empfangen worden. Zehntausende Fans versammelten sich vor dem Rathaus auf dem Platz Puerta del Sol um ihre Mannschaft und den 12. Gewinn der Königsklasse zu feiern. Einer Busparade durch die Stadt folgten Empfänge durch Bürgermeisterin Manuela Carmena und Cristina Cifuentes, die Chefin der Regionalregierung, ehe Kapitän Sergio Ramos den Anhängern den Pokal präsentierte.

Ihr Ende fanden die Feierlichkeiten am späten Abend im Estadio Santagio Bernabeu. Vor 80.000 Menschen stand ein üppiges Rahmenprogramm inklusive Lichtshow und Feuerwerk auf dem Plan. Am Samstag hatte Real das Champions-League-Endspiel gegen Juventus Turin mit 4:1 gewonnen.

"Die Spieler sind Teil der Geschichte von Real Madrid und des Fußballs, genau wie unser Trainer", sagte Real-Präsident Florentino Perez, der besonders Coach Zinedine Zidane lobte: "Er ist der Einzige, der die Champions League zweimal hintereinander gewonnen hat. Das macht ihn schon zum besten Trainer der Welt."