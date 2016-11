Rebensburg hat Podest bei Comeback in Sichtweite

erschienen am 26.11.2016



Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (Kreuth) hat bei ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup in Killington/USA Chancen auf einen Podestplatz. Nach dem ersten Riesenslalom-Lauf liegt die 27-Jährige auf dem fünften Rang. Platz eins zur Halbzeit belegt die Norwegerin Nina Löseth mit 0,09 Sekunden vor Tessa Worley aus Frankreich. Rebensburg geht mit 0,36 Sekunden Rückstand auf die drittplatzierte Italienerin Frederica Brignone in den zweiten Lauf ab 18.30 Uhr (Eurosport).

Lena Dürr (Germering/+4,62) verpasste das Finale der besten 30. Wie Maren Wiesler (Münstertal) im ersten Durchgang ausgeschieden ist beim dritten Frauen-Rennen der Saison Sölden-Siegerin Lara Gut (Schweiz).

Rebensburg hatte sich kurz vor dem Saisonstart in Sölden Ende Oktober beim Riesenslalom-Training im Pitztal einen Schienbeinkopfbruch im rechten Knie zugezogen. In diesem Winter hofft Deutschlands beste Ski-Rennläuferin auf eine Art Neustart nach der trotz dreier Siege holprigen vergangenen Saison.

Am Sonntag (15.30/18.30 Uhr) steht im Ski-Resort im Bundesstaat Vermont noch der zweite Slalom des Winters auf dem Programm.