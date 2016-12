Rebensburg noch Siebte bei 24. Weltcupsieg von Shiffrin

erschienen am 27.12.2016



Dank eines starken zweiten Laufs hat Viktoria Rebensburg beim ersten von zwei Weltcup-Riesenslaloms im österreichischen Semmering noch den siebten Rang belegt. Es war ihr bestes Saisonresultat in ihrer Lieblingsdisziplin. Nach dem ersten Durchgang hatte die Olympiasiegerin von 2010, die wegen einer Verletzung verspätet in die Saison eingestiegen war, nur auf Rang 24 gelegen.

Den Sieg holte sich Mikaela Shiffrin aus den USA - es war ihr 24. im Weltcup und der zweite im Riesenslalom. Shiffrin gewann vor Tessa Worley (Frankreich/+0,78 Sekunden) sowie Manuela Mölgg (Italien/+1,09) und baute ihre Führung im Gesamtweltcup auf 55 Punkte vor Titelverteidigerin Lara Gut (Schweiz) aus.

Anna Veith, unter ihrem Mädchennamen Fenninger Gesamtweltcupsiegerin 2015, belegte bei ihrem Comeback nach einer mehr als einjährigen Verletzungspause Rang 49 und qualifizierte sich damit nicht für den zweiten Durchgang.