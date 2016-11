Rechtsstreit zwischen DFB und Hans: Richterin schlägt erneut Gütetermin vor

erschienen am 08.11.2016



Der Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und seinem ehemaligen Vize-Generalsekretär Stefan Hans schwelt weiter. Bei der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Frankfurt/Main rund um einen formalen "Tatbestandsberichtigungsantrag" appellierte die Vorsitzende Richterin Ursula Schmidt erneut an beide Seiten, einen Güterichter in Anspruch zu nehmen.

Im Juli hatte das Arbeitsgericht die fristlose Kündigung des langjährigen DFB-Mitarbeiters, der im November 2015 im Zuge der WM-Affäre 2006 entlassen worden war, in einem Teilurteil für rechtswidrig erklärt. Wie es in dem Fall nun weitergeht, erscheint nach der lediglich 20 Minuten dauernden Verhandlung vom Dienstag offen. Derzeit sieht es so aus, dass nach einem endgültigen Urteil des Arbeitsgerichts wohl eine Berufung ins Haus stehen wird. Einen entsprechenden Schritt im Fall einer Niederlage deuteten beide Seiten an.

Im Kern geht es darum, dass Hans im Archiv des Verbandes auf ein brisantes Dokument gestoßen sein soll. Das auf den 2. Juli 2000 (vier Tage vor der Vergabe der WM 2006) datierte Schriftstück, unterschrieben von WM-Organisationsboss Franz Beckenbauer und dem früheren FIFA-Vize-Präsidenten Jack Warner, beinhaltete erhebliche Zusagen an Warner. Hans wurde seitens des DFB vorgeworfen, seine Vorgesetzten nicht umgehend über den Fund informiert zu haben - und er wurde deshalb fristlos gekündigt.

Eine Einigung vor Gericht war zuletzt Ende Juli gescheitert. Zwar stimmte der DFB dem Vorschlag der Vorsitzenden Richterin Ursula Schmidt zu, Hans eine Abfindung in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro und zusätzlich das bis zum 31. Dezember 2016 noch zustehende Gehalt in Höhe von 350.000 Euro zu zahlen. Die Gegenpartei war damit aber nicht vollständig zufrieden.