Red Bull Air Race: Weltmeister Dolderer will ersten Saisonsieg

erschienen am 31.05.2017



Vierter in Abu Dhabi, Dritter in San Diego - nun will Weltmeister-Pilot Matthias Dolderer im dritten Saisonrennen der spektakulären Rennserie Red Bull Air Race den ersten Saisonsieg feiern. Der Titelverteidiger aus Tannheim belegt vor der Veranstaltung am 3./4. Juni im japanischen Chiba in der Gesamtwertung mit 16 Punkten den zweiten Platz hinter dem tschechischen Spitzenreiter Martin Sonka (21).

"Chiba ist schon allein wegen der vielen Fans cool. Diese sind zudem wahnsinnig gut über unseren Sport und die Athleten informiert", sagte Dolderer, der in Japan überaus beliebt ist und dort als "Natural Born Air Racer" gefeiert wird. "Jeder hat die Chance, zu gewinnen. Das macht es wirklich spannend", sagte der 46-Jährige. Erwartet werden wie im Vorjahr 120.000 Zuschauer am Makuhari Beach.

In der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft treffen die weltbesten Piloten in einem Wettkampf aufeinander, in dem Geschwindigkeit, Präzision und Geschick über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Piloten navigieren ihre äußerst leichten und extrem manövrierfähigen Rennflugzeuge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 370 km/h und Fliehkräften von bis zu 10G nur wenige Meter über dem Boden durch einen Parcours, der aus 25 m hohen aufgeblasenen Pylonen besteht.