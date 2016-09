Regen in New York: Murray unter geschlossenem Dach in Runde drei

erschienen am 01.09.2016



Tennis-Olympiasieger Andy Murray (29) ist unter dem geschlossenen Dach im Arthur-Ashe-Stadium von New York souverän in die dritte Runde der US Open eingezogen. Der an Position zwei gesetzte Brite gewann gegen Marcel Granollers aus Spanien 6:4, 6:1, 6:4. Murray, der in Flushing Meadows 2012 seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, trifft nun auf Gilles Simon (Frankreich/Nr. 30) oder Paolo Lorenzi (Italien).

"Es ist nicht einfach, bei der Geräuschkulisse unter dem Dach zu spielen, man hört kaum die Bälle", sagte Murray: "Aber wir können alle glücklich sein, das Dach zu haben. Sonst hätten wir heute überhaupt kein Tennis spielen können."

Nach dem sonnigen Turnierauftakt in New York hatte es am Mittwochabend (Ortszeit) angefangen zu regnen, beim Match zwischen Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) und dem Italiener Andreas Seppi (6:0, 7:5, 6:1) kam erstmals das ausfahrbare Dach über dem größten Tennisstadion der Welt zum Einsatz. Nach exakt sieben Minuten und 22 Sekunden Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden.

Die 150 Millionen Dollar teure Konstruktion über dem gigantischen Arthur Ashe Stadium (23.771 Zuschauer) war knapp vier Wochen vor Turnierbeginn offiziell eingeweiht worden, bis 2018 soll auch der Louis Armstrong Court ein Dach bekommen. Bei den Australian Open in Melbourne können mittlerweile drei Plätze überdacht werden, in Wimbledon betrifft das den Centre Court. Als einziges der vier Grand-Slam-Turniere haben die French Open in Paris noch keinen Court mit ausfahrbarem Dach.

Vor Murray hatte Simona Halep (Rumänien/Nr. 5) ihr Zweitrundenmatch auf dem Centre Court gegen Lucie Safarova (Tschechien) 6:3, 6:4 gewonnen. Auf dem Außenplätzen setzten sich bis zum späten Nachmittag nur Cincinnati-Siegerin Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 10), Timea Babos (Ungarn) und Nicolas Mahut (Frankreich) durch.