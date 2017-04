Regensburg erstmals deutscher Futsal-Meister

erschienen am 30.04.2017



Jahn Regensburg ist erstmals deutscher Futsal-Meister. Im Finale in der Stadthalle Zwickau setzte sich das Team am Sonntag mit 7:4 (3:1) gegen den VfL Hohenstein-Ernstthal durch.

Regensburg war während der Regionalliga-Saison mit 18 Siegen aus 18 Spielen ohne Punktverlust geblieben. Auf dem Weg ins Finale besiegte der Klub Holzpfosten Schwerte (8:1) und Rekordmeister Hamburg Panthers (9:8 nach Sechsmeterschießen). Durch den Titelgewinn darf Jahn in der neuen Spielzeit am internationalen UEFA Futsal Cup teilnehmen.