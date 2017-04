Regensburg hält Kontakt zu den Aufstiegsplätzen

erschienen am 04.04.2017



Fußball-Drittligist Jahn Regensburg darf weiter vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen. Der Aufsteiger gewann am 31. Spieltag gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 mit 2:1 (2:1) und festigte damit den fünften Tabellenplatz. Mit nun 47 Zählern hat Regensburg vorerst nur einen Punkt Rückstand auf den VfL Osnabrück, der Relegationsrang drei belegt.

Mainz steht weiter auf dem letzten Rang. Im Tabellenmittelfeld zog der VfR Aalen (41) durch ein 3:0 (3:0) gegen Fortuna Köln (40) am Kontrahenten vorbei. Rot-Weiß Erfurt (37) kam gegen Werder Bremen II (36) nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und liegt weiter in Sichtweite der Abstiegszone.

Regensburg war durch Aaron Seydel (21.) zunächst in Rückstand geraten. Ali Odabas (23.) und Erik Thommy (36.) drehten das Spiel jedoch für die Gastgeber.